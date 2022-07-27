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Tablo ve tarihi eserlerle yakalandı, serbest kaldı

Tablo ve tarihi eserlerle yakalandı, serbest kaldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo, para, obje, mücevher ele geçirildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo, para, obje, mücevher ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu istihbarı çalışma neticesinde, Adliye Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç durduruldu. Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen şahsın aracında yapılan aramada, 5 adet çeşitli boy ve ebatlarda tablo, 1 adet haç, 1 adet yılan ile 1 adet yüz figürlü obje, 1 adet Osmanlı dönemine ait banknot, 7 adet çeşitli boy ve ebatlarda sikke, 1 adet kırmızı taşlı yüzük, 2 adet kırmızı taşlı küpe ve 1 adet kırmızı taşlı broş ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak gözaltına alınan şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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