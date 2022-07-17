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Tabelaları yıkıp refüje çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tabelaları yıkıp refüje çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, tali yola geçip refüje çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, tali yola geçip refüje çıktı.

Kaza, Manavgat Antalya D 400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Zehra Arıcı'nın kullandığı 07 LHC 51 plakalı ticari araç, Side Köprülü kavşağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tali yola geçti. Araç daha sonra trafik levhalarına çarpıp refüje çıktı. Kazanın ardından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekibinin ambulanstaki kontrolünün ardından önemli bir şeyinin olmadığını belirterek tedavi istemedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

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