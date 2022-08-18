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Tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Tabancayla vurulan şahıs yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde tabancayla vurulan şahıs yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde tabancayla vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir kişi, iddiaya göre tartıştığı şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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