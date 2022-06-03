Tabancayla vurulan şahıs yaralandı - Haberler

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde tabancayla vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Belsin Mahallesi Eren Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir otomobilden yaya olarak yürüyen E.M.'ye tabancayla ateş açıldı. Yaralanan E.M.'yi gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.M., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa