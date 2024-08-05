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Kayseri'de çıkan kavgada minibüs kurşunlandı, 2 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek minibüsün kurşunlanmasına ve 2 kişinin tabanca ile yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir minibüs kurşunlandı, 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde bir evde, iddiaya göre evde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Şehit Mehmet Tavsel Caddesi üzerinde bir minibüs kurşunlandı. Tabanca ile vurularak yaralanan 2 kişi, araç ile Yeniköy Mahallesi Hasbek Sokak üzerine bırakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan Y.E. ile M.A.'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan incelemelerde minibüste çok sayıda kurşun girişi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri Olay Güvenlik Hastane 3.Sayfa Haberler

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