Tabancasını temizlerken kendini vuran yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde tabancasını temizlerken kendisini yanlışlıkla vuran Ali Şensoy (68), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde iddiaya göre tabancasını temizlerken, kendisini ayağından vuran Ali Şensoy (68), yaşamıı yitirdi.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Tuzak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesi bahçede bulunduğu sırada, evde tek başına tabancasını temizleyen Ali Şensoy, kendisi yanlışlıkla sol bacağından vurdu. Eve giren komşusu Şensoy'u kanlar içerisinde yerde buldu. İhbarla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Şensoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Şensoy'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.