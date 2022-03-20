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Tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi Salkımsöğütler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle F.G., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan F.G. tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattıç

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

Tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

Tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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