Tabanca ile oynarken kendini vuran çocuk ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tabanca ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tabanca ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Çit köyü Köseoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde bulunan tabanca ile oynayan 14 yaşındaki H.D., silahın kazara ateş alması neticesinde kendini vurdu. Ağır yaralanan H.D., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden H.D.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tabanca ile oynarken kendini vuran çocuk ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.