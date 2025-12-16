Haberler

Avustralya polisi: "Sydney saldırganları, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'tan etkilenerek düzenledi"

Avustralya polisi, Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ'tan etkilenen baba-oğul iki saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya polisi, Bondi Plajı'nda 15 kişiyi öldüren saldırganların, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'tan etkilenerek gerçekleştirdiğini açıkladı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda hafta sonu gerçekleştirilen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Avustralya Federal Polisi (AFP) Komiseri Krissy Barrett yaptığı açıklamada, saldırının terör örgütü DEAŞ'tan etkilenerek düzenlendiğini duyurdu. Barrett, "İlk bilgiler, DEAŞ'tan etkilenerek baba ve oğul tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısına işaret ediyor. Bunlar bir dini değil, bir terör örgütünü benimseyenlerin eylemleridir" dedi.

Yeni Güney Galler Komiseri Mal Lanyon ise 50 yaşındaki saldırgan Naveed Akram adına kayıtlı araçta el yapımı patlayıcılar ve iki adet DEAŞ bayrağı bulunduğunu ifade etti. Lanyon ayrıca saldırgan baba ve oğlunun geçtiğimiz ay Filipinler'e gittiklerini belirlediklerini, seyahatin amacının araştırıldığını belirtti.

Sydney saldırısı

Sydney'deki Bondi Plajı'nda baba-oğul iki saldırgan, pazar günü Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki baba Sajid Akram'ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram ise yaralanmıştı. - SİDNEY

