Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı - Haberler

Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi. Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselen Kahta Çayı'nda mahsur kalan 14 kişi jandarma tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, HES Barajı kapaklarının açılmasıyla Kahta Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Tarihi Cendere Köprüsü'nde piknik yapmaya gelen vatandaşlar suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahsur kalan 14 vatandaşı kaldıkları yerden halat yardımı ile kurtardı. Hayati tehlikenin yaşanmadığı olayada, vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Türkoğlu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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