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Suya kapılan annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu

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Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan sonucu otomobil dere kenarına sürüklendi. Dere yatağında yapılan aramalarda annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Kızı ise hala aranıyor.

Erzurum-Artvin karayolunda seyir halindeyken meydana gelen heyelanda dere kenarına sürüklenen araçtan dereye düşen annenin cesedi, kaza yerine 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saat 20.30 sıralarında Erzurum-Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde heyelan meydana geldi. Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü kurtarılırken, araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü. Dere yatağında itfaiye ekiplerince yapılan aramalarda annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta göl yatağında bulunurken, 10 aylık olduğu belirtilen kızı arama çalışmaları devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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