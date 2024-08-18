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Suya giren iki kardeşten biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor

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Adıyaman'da piknik yapan bir ailenin çocuklarından biri boğularak hayatını kaybetti, diğeri ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Suya giren iki kardeşten biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor

Piknik keyfi ölümle sonuçlandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da gittikleri piknikte suya giren iki kardeşten biri boğularak hayatını kaybederken diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Necmettin ve Elif Yiğit çiftinin 8 yaşındaki Berkant ve 12 yaşındaki Mahmut Yiğit, ailesiyle birlikte gittikleri Adıyaman merkez Gazihandede Mesire alanında Atatürk Baraj Göletine girdi.

Burada bir süre suda yüzen her iki kardeş, biran da su içerisinde kayboldu. Durumu fark eden Yiğit çifti ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, UMKE, jandarma ekipleri, jandarma sahil güvenlik ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine doğru ilerlerken olayı duyan ve yüzme bilen vatandaşlar suya dalışlar yaptı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 9 yaşındaki Berkant Yiğit olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale edildi. 12 yaşındaki Mahmut Yiğit ise vatandaşlardan Mehmet Özer tarafından sudan çıkarıldı.

Sudan ilk çıkarılan ve kent merkezindeki bir hastaneye götürülen Berkant Yiğit yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Yiğit ise burada tedavi altına alındı. Kardeşi ölen Mahmut Yiğit'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman 3-sayfa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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