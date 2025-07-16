Süveyda'daki Çatışmalarda Can Kaybı 203'e Yükseldi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde silahlı Dürzi ve Bedevi grupların çatışması sonucunda ölenlerin sayısı 203'e yükseldi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çıkan silahlı çatışmada can kaybı arttı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda Dürzi gruplardan 21'i sivil 92 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, güvenlik güçlerinden ise 93 kişinin hayatını kaybettiği, çatışmalarda toplam can kaybının 203'e yükseldiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Süveyda kentindeki iç çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Arap aşiretlerine ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar patlak vermişti. İsrail ordusu ise dün ve bugün silahlı çatışmalara müdahale için Süveyda'ya giden Suriye ordusuna ait tankları vurmuştu. Ülkesinde Dürzi nüfusu bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir uyarı olduğunu, Suriye'deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, "Süveyda'da şehrin ileri gelenleri ve kanaat önderleriyle varılan mutabakatın anlaşmanın ardından tam ateşkes ilan ediyoruz. Sadece ateş açanlara karşılık yanıt vereceğiz ve kanun dışı grupların hedef alması durumunda müdahale edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kasra, tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini belirtmişti. - SÜVEYDA