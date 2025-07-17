Süveyda'daki Çatışmalarda 342 Kişi Hayatını Kaybetti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Süveyda kentinde Bedevi ile Dürzi silahlı grupları arasındaki şiddetli çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 342'ye yükseldiği bildirildi.

Suriye'nin Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında Pazar günü başlayan çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 342'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, Dürzi gruplardan 107 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, Suriyeli güvenlik güçlerinden 189 kişinin, sivillerden ise 27 kişinin ölü olarak kayda geçtiği aktarıldı.

Çatışmalarda ayrıca gazeteci Hasan el-Zaabi'nin de yaşamını yitirdiği kaydedildi. Suriye Gazeteciler Birliği, Zaabi'nin "mesleki görevini yerine getirirken" vurularak öldürüldüğünü açıkladı. - SÜVEYDA