Suudi Arabistanlı işadamı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi överken kalp krizi geçirdi Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Al-Salam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır'ın Kahire'de düzenlenen Arap-Afrika Konferansı'nda yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hayatını kaybettiği açıklanan Al Qahtani'nin, konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Al Qahtani'nin yere yığılmadan önce Sisi'yi "insanlığın dekanı ve barış adamı" olarak nitelendirdiği belirtildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kalp Krizi Mısır 3. Sayfa Güncel Haberler

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