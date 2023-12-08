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Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-15SA savaş uçağı düştü, 2 mürettebat hayatını kaybetti

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Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15SA savaş uçağı, eğitim görevi sırasında düşerek 2 mürettebatın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15SA savaş uçağının düşmesi sonucu 2 mürettebat hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15SA savaş uçağının Zahran kentinde Kral Abdülaziz Hava Üssü'ndeki eğitim görevi sırasında düştüğünü duyurdu. Sözcü Maliki, dün meydana gelen kaza sonucu uçaktaki 2 mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suudi Arabistan Savunma Ulaşım Havacılık Kaza 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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