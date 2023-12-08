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Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-15SA savaş uçağı düştü, 2 mürettebat hayatını kaybetti

8 Aralık 2023 10:05 Son Güncelleme: 10:07 Abone Ol

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15SA savaş uçağı, eğitim görevi sırasında düşerek 2 mürettebatın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.