Suudi Arabistan'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

Suudi Arabistan'ın 10 bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sokakların sular altında kalmasına ve birçok aracın sel sularına kapılmasına yol açtı. Meteoroloji, vatandaşları sel riski taşıyan alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Suudi Arabistan'ın 10 bölgesinde çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde sokaklar sular altında kalırken, birçok araç sel sularına kapıldı.

Suudi Arabistan'ın Necran, Cizan, Asir, El Baha, Mekke ve Medine dahil olmak üzere 10 bölgesinde çarşamba gününden bu yana şiddetli yağışlar etkili oluyor. Asir'de yağışlar, ani sel baskınlarına yol açtı. Bölgede sokaklar sular altında kalırken, birçok araç sel sularına kapıldı.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM) tarafından yapılan açıklamada, yağışlardan etkilenen bölgelerdeki sakinlere, sel riski taşıyan alanlardan ve vadilerden uzak durmaları ve seyahat ederken dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Yağışların sele, doluya ve kuvvetli rüzgarlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, toz ve kum fırtınalarının da bazı bölgelerde görüş mesafesini azaltabileceği ifade edildi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
