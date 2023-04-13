Suudi Arabistan'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Suudi Arabistan'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin doğusundaki Hafr el-Batın kentinde yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte sel felaketi maddi hasara yol açtı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yerel yönetim kararıyla okullarda eğitime ara verildi.

Sel nedeniyle yaralanma ve can kaybı bildirilmezken bölgedeki sivil savunma ekipleri sel sularında mahsur kalan bir aileyi kurtardığını açıkladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kentte yaşayanları şiddetli yağış ve ani sellere karşı tedbir almaları konusunda uyardı. - RİYAD