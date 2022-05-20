Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama - Haberler

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Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama

Suudi Arabistan'ın Al-Ahsa bölgesinde yer alan Al-Dress benzin istasyonunda yakıt tankları, aşırı sıcak nedeniyle patladı.

Suudi Arabistan'ın Al-Ahsa bölgesinde yer alan Al-Dress benzin istasyonunda yakıt tankları, aşırı sıcak nedeniyle patladı.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Al-Ahsa bölgesinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. İstasyonda bulunan yakıt tanklarının aşırı sıcaklık nedeniyle patlamasının ardından yangın çıktı. Patlamanın ardından istasyonda ağır hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, patlamanın yeraltı yakıt tankından kaynaklandığını ve istasyonun altyapısının ağır hasar gördüğünü belirtti.

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentinde sıcaklık 48 derece olarak kaydedildi. - CİDDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suudi Arabistan, Patlama, Yangın, Benzin, 3. Sayfa, Haberler

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