Suudi Arabistan arama kurtarma ekibi Şanlıurfa'dan çiçeklerle uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen ve 99 kişiden oluşan Suudi Arabistan arama kurtarma ekibi, görevlerini tamamlamalarının ardından Şanlıurfa'dan ülkelerine çiçeklerle uğurlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen ve 99 kişiden oluşan Suudi Arabistan arama kurtarma ekibi, görevlerini tamamlamalarının ardından Şanlıurfa'dan ülkelerine çiçeklerle uğurlandı. Depremin ardından Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan arama kurtarma ekibi, günlerce Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde enkaz kaldırma çalışmalarında görev aldı. Onlarca kişiyi enkaz altından çıkaran ekip, görevlerinin tamamlanmasıyla Şanlıurfa'dan ülkelerine çiçeklerle uğurlandı. GAP Havalimanında Şanlıurfa Valiliği koordinesinde düzenlenen tören sonrası ekip, özel uçakla Suudi Arabistan'a uğurlandı. Suudi Arabistan Arama Kurtarma ekip komutanı Mesfer Al-Qantani, Kral Selman'ın talimatı üzerine Türkiye'ye geldiklerini ve depremden sonra Türk kardeşlerine yardım etmek üzere burada bulunduklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Şanlıurfa Uluslararası İnsani Yardımlar Koordinatörü Mustafa Türker Arı, Suudi Arabistan ekibini GAP Havalimanında, Türk halkı adına teşekkür ederek uğurladı. Suudi Arabistan arama kurtarma ekibine teşekkür eden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yazılı açıklamasında, "Depremden etkilenen illerimizdeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için ülkemize gelen Suudi Arabistan ekibini, bugün havalimanımızdan ülkelerine yolcu ettik. Allah, hiç kimseye böylesi felaketler yaşatmasın. Yardım için uzanan dost ellerine sonsuz şükranlarımızla" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suudi Arabistan Şanlıurfa Türkiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Suudi Arabistan arama kurtarma ekibi Şanlıurfa'dan çiçeklerle uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.