Susuz'da Uyuşturucu Operasyonu

Susuz'da jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde Ardahan Yolu Kayalık köyü girişinde yapılan yol kontrolünde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. T.S.'nin kullandığı araçta yapılan aramada, 10 gram Metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 paket uyuşturucu sarma kağıdı, ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli T.S. gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Susuz Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek yasal işlemleri yapılan T.S. daha sonra serbest bırakıldı. - KARS