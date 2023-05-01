Üye Girişi
Haberi Paylaş
Susurluk'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Susurluk'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Aziziye virajı Mevkii'nde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Aziziye virajı Mevkii'nde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir- Bursa otoyolunda Bursa istikametine doğru seyir halinde olan H.A idaresindeki 80 FN 313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araç içerisinde yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title