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Susurluk'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Susurluk'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Takla atan araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesinde Buzağılık mahallesi 41 AFR 573 plakalı otomobil sürücüsü K.E. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü Susurluk İtfaiye Ekipleri kurtararak 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim etti. Hafif yaralı olarak yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Tragger 3. Sayfa Haberler

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