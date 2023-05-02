Susurluk'ta minibüs yoldan çıktı: 2 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir- Bursa otoyolunda Bursa istikametine doğru seyir halinde olan C.A. idaresindeki 10 M 23007 plakalı minibüs, Buzağılık mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Olay yerine gelen Susurluk itfaiye ekipleri araçtaki yaralılara yardımcı olurken, yaralılar Z.A. ve F.B. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BALIKESİR