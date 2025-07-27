Susurluk'ta Merada Yangın Çıktı

Susurluk'ta Merada Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde merada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde merada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesinde Okçugöl ile Muradiye mahalleleri arasındaki merada çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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