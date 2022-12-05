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Susurluk'ta cinayet 15 ay sonra çözüldü

3. Sayfa Haberleri

Susurluk'ta cinayet 15 ay sonra çözüldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2021 yılının 21 Ağustos'unda yaşanan cinayet olayı, 15 ay sonra çözüldü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2021 yılının 21 Ağustos'unda yaşanan cinayet olayı, 15 ay sonra çözüldü. İğne ile adeta kuyu kazan polis ekipleri hayatını kaybeden N.K.'nin mesai arkadaşı O.A.'yı cinayet şüphesi ile gözaltına aldı.

21 Ağustos 2021 tarihinde kamyon şoförü olan N.K. isimli şahıs, çalıştığı iş yerinin otoparkında yerde yüzünün alt kısmı kanlı bir şekilde bulunmuştu. Yapılan kontrolünde ölü olduğu anlaşılan N.K.'nin, kafasına bir cisim ile vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından konunun daha detaylı araştırılması için özel ekip oluşturulurken, ekiplerin yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucunda olay yeri ve çevresinde bulunan tüm kamera görüntüleri izlendi. 15 ay boyunca adeta iğne ile kuyu kazan polis ekipleri, maktul N.K. ile birlikte aynı iş yerinde şoför olarak çalışan O.A. isimli şahsı cinayet şüphesi ile gözaltına aldı. Susurluk'ta yakalanarak gözaltına alınan şüpheli O.A., alınan ifadesinde maktulün olay günü kendisine sarkıntılık ettiğini iddia ederek, uzaklaşması için kafasına sopa ile vurduğunu itiraf etti. Şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Hisarcık Susurluk 3. Sayfa Haberler

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