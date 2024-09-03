Üye Girişi
Haberler

Süs havuzuna düşen 3 çocuk polis ekiplerince kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da süs havuzuna düşen biri down sendromlu 3 çocuk, Motosikletli Yunus Timleri tarafından kurtarıldı. Olay, Kültür Park'ta meydana geldi.

Süs havuzuna düşen 3 çocuk polis ekiplerince kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da süs havuzuna düşen biri down sendromlu 3 çocuk, Motosikletli Yunus Timleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kültür Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 8 ile 10 arasında biri down sendromlu 3 çocuk, süs havuzuna düştü. Bu sırada park içerisine devriye atan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, çocukların suda çırpındığını gördü. Suya giren yunus ekipleri çocukları çıkardı. İlk kontrolleri yapılan ve iyi oldukları görülen çocuklar, ailelerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Elazığ Güncel Yaşam Polis Çocuk

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim? Bir Gece Masalı Canfeza kim? Canfeza gerçekte kim? Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mamma Mia ne demek? Embesil ne demek? Kirve ne demek? Paralimpik T20 nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı izleme link var mı?
title