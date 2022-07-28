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Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi

Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi Havuzda elbiseleriyle serinleyen genç, bindirileceği polis otosunu ıslatmamak için her yerini kuruladı Üzerinden kimlik çıkmayan ve ismini hatırlamadığını söyleyen genç, polis merkezine götürüldüANTALYA...

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Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi

Havuzda elbiseleriyle serinleyen genç, bindirileceği polis otosunu ıslatmamak için her yerini kuruladı

Üzerinden kimlik çıkmayan ve ismini hatırlamadığını söyleyen genç, polis merkezine götürüldü

ANTALYA Antalya'da süs havuzunda serinleyip kalemle elini kırmızıya boyayan genç kız, polis ekiplerini alarma geçirdi. Kıyafetleriyle süs havuzu kenarında bir süre serinleyen genç, polis aracına alınacağı sırada ise ekip otosunu ıslatmamak için her yerini kuruladı.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir süs havuzunda genç bir kızın kendisine jiletle zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Havuz başında ilginç hareketler yapan genç kızın, kalemle elini boyadığı anlaşılırken polis ekipleri genci ailesine götürmek için uzun süre dil döktü. Üzerindeki şortu çıkartıp elbiseyle havuz kenarına oturup bir süre serinleyen genç, ardından polis aracını ıslatmamak için her yerini kuruladı. İsmini hatırlamadığını söyleyen genç, çevredekilerin meraklı bakışları arasında önce sağlık kontrolüne ardından polis merkezine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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