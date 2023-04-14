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Sürüklenen motoryat kurtarıldı

Sürüklenen motoryat kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.

Karaada önlerinde seyreden 14 metre boyundaki motoryat, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknede bulunanların yardım istemesi üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye hareket etti.

İçerisinde 2 kişinin bulunduğu motoryat, can kurtarma botuna yedeklenerek Milta Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaada Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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