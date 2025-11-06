Haberler

Sürücüsüz Motosikletin Kaldırıma Çarpması Kıl Payı Kurtuluş Getirdi

Sürücüsüz Motosikletin Kaldırıma Çarpması Kıl Payı Kurtuluş Getirdi
Güncelleme:
Ümraniye'de dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, motosikletin kontrolsüz bir şekilde yaklaşık 150 metre ilerlemesine neden oldu. Kaldırımda yürüyen bir yaya, motosikletin çarpmasından son anda kurtuldu ve kaza anı kameralara yansıdı.

Ümraniye'de meydana gelen ilginç kazada, sürücüsüz şekilde ilerleyen bir motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. O esnada kaldırımda yürüyen bir yaya, motosikletin çarpmasından son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Alemdağ Caddesi üzerinde yaşandı. Henüz kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, iddialara göre seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düştü. O esnada motosiklet aniden hareket ederek bir süre sürücüsüz şekilde ilerledi. Yaklaşık 150 metre boyunca kontrolsüz şekilde giden motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen Mehmet Ulukuş, motosikletin çarpmasından kıl payı kurtuldu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücüsüz motosikletin caddede ilerlediği, ardından kaldırımda yürüyen yaya çarpmadan devrildiği görüldü.

Kazadan kıl payı kurtuldu

Kazadan kıl payı kurtulan Mehmet Ulukuş, "Konteynere çöp dökmeye gittim. Döndüm geliyorum,insansız bir şey geliyordu, motosikletmiş düştü önüme. Kaza yapmış herhalde, motosiklet tekrar ayağa kalktı geldi. Motosiklet çarpsa her yerim dağılırdı" dedi.

"Çok tuhafıma gitti"

Kazayı gören Güven Aksu, ilk kez böyle bir kaza ile karşılaştığını ve tuhafına gittiğini ifade ederek, "Dün mağazamızın önünde oturuyoruz yukardan aşağı motorlu bir sürücü geliyordu. Sürücü bir anda düştü, motor direk aşağı doğru kendiliğinden gitmeye başladı. Aşağı yukarı 100-150 metre devam etti. Motosiklet ileride bulunan lastikçinin orada kaldırıma çarpıp düştü. Motosiklet herhangi aracı çarpmadı çünkü yol boştu. Yaya ve araçlara çarpmadı. Motor kendiliğinden kaldırma çarpıp devrildi. Daha önce hiç karşılaşmadım ilk defa gördüm ve şans eseri gördüm çok tuhafıma gitti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
