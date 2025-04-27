Sürücüsüz Araç Bursa'da Kıl Payı Facia Atlattı

Sürücüsüz araç harekete geçti, facia böyle teğet geçti

O görüntüleri izleyenler şok üzerine şok yaşadı

BURSA - Bursa'da park halindeki minibüs araç sürücüsü araçtan indikten sonra bir anda harekete geçip ilerlemeye başladı. Park halindeki ve seyir halindeki araçlarla kazayı kıl payı atlatan minibüs park halindeki yerine tekrar gelirken, o ilginç anlarda sürücü ise canı pahasına mücadele verdi. Herkesi şaşkına uğratan o görüntü bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi'nde bir sürücü minibüsünü park ettikten sonra aşağı indi. Sürücü tam aracın yanından ayrılacakken sürücüsüz şekilde harekete geçen araç, bir sağa bir sola gitti. Önce park halindeki araçlara çarpmaktan sonra da seyir halindeki bir servis aracına çarpmaktan kıl payı kurtulan araç sürücünün park ettiği yere manevra yaparak geldi. Bu esnada araç sahibi ise canı pahasına mücadele verdi. O ilginç anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntüleri izleyen vatandaşlar yaşadıkları şoku maç yorumlarmışçasına izledi.