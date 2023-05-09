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Sürücüsünün kontrolünü kaybetti otomobil şarampole uçtu

Sürücüsünün kontrolünü kaybetti otomobil şarampole uçtu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole uçtu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak olay yerine yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürürken, araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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