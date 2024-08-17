Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili baraja uçtu

Otomobili sudan olaydan 2 gün sonra bölgeye gelen dalgıçlar çıkardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sahibi balık tutarken el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil baraj gölüne uçtu. Otomobil olaydan iki gün sonra bölgeye gelen dalgıçların bağladığı halat ile çıkarıldı.

Olay, Akdeğirmen Baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., 2 gün önce arkadaşları ile birlikte balık tutmak için Akdeğirmen Baraj gölüne gitti. M.Ö., balık tuttuğu esnada el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil bir anda göl sularına daldı. Kısa sürede batmaya başlayan otomobil birkaç dakika içinde gözden kayboldu. M.Ö., ise durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Ancak kentte dalgıç olmadığı için çevre kentlerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Antalya İHH arama kurtarma ekibe bağlı dalgıçlar geldi. Dalgıçlar girdikleri suda araca halat bağladı. Ardından araç bir başka araçtaki makaralı motor sistemi ile gölden çıkarıldı.