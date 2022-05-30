Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı

Erzurum'dan Aşkale istikametine doğru seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiAlınan bilgiye göre, bugün saat 12.00 civarlarında Erzurum'dan Aşkale istikametine doğru seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Erzurum'dan Aşkale istikametine doğru seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi

Alınan bilgiye göre, bugün saat 12.00 civarlarında Erzurum'dan Aşkale istikametine doğru seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücü, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cam yüklü tır, orta refüjdeki kanala girerek ancak durabildi. Olayda büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, can kaybı olmaması sevindirdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title