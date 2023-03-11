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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere saplandı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere saplandı: 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere saplandı, 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere saplandı, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Akarsu yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Hyundai marka 55 APM 50 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere saplandı.

Bariyer aracın orta kısmından arkasına kadar delip geçerken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin Tragger Mardin 3. Sayfa Haberler

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