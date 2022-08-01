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Sürücüsünün baygınlık geçirdiği kamyonet markete böyle girdi

Sürücüsünün baygınlık geçirdiği kamyonet markete böyle girdi

Yalova'da geçtiğimiz haftalarda sürücüsünün baygınlık geçirmesi sonucu markete giren kamyonetin kaza görüntüleri ortaya çıktı.

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Yalova'da geçtiğimiz haftalarda sürücüsünün baygınlık geçirmesi sonucu markete giren kamyonetin kaza görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz tarihinde Yalova- Termal karayolunda 77 BJ 281 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon başında baygınlık geçirdi. Şeker hastası olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve sonrasında da markete çarparak durdu. Sürücünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın şerit değiştirerek markete doğru yöneldiği ve markete çarptığı görülüyor. Bu sırada kavşaktan bir araç dönüş yaparken, jandarma trafik ekipleri de şans eseri kazanın olduğu bölgede bulunuyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Termal Yalova 3. Sayfa Haberler

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