Sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo aracı park halindeki 7 araca çarptı

ANKARA (İHA) - Ankara'da sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo firmasına ait araç, park halindeki 7 araca çarptı.

Kaza, öğlen saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan "TİMKO Sokak" isimli bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PTT'ye ait kargo aracının baygınlık geçirdiği iddia edilen sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde duran araçlara çarptı. Metrelerce savrulan kargo minibüsü, 7 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, kargo aracı sürücüsünün hafif yaralandığı ve yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Araçların birçoğunda ağır maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Çok yüksek bir hızla çarptı arabalara"

Kazaya tanık olan çevre esnaflardan İlker Karabulut, "Bir anda gürültüyle kapının önüne çıktık. Kargo aracı gelirken arka arkaya park etmiş 7 araca çarptı. Kazadan sonra biz çıktık, hemen şoför arkadaşı arabadan çıkardık. Hava yastığı için göğüsten darbe gelmiş, sersemlemişti. Çok hareket ettirmemeye çalıştık. Ambulans geldi, arkadaşı aldı götürdü. Sonrasında da trafik ekipleri geldi. Şoförün kolunda biraz morluklar vardı. Görüntüde çok bir şey yoktu fakat ne olduğu bilinmez. Çok yüksek bir hızla çarptı arabalara. Başka yaralı yoktu" ifadelerini kullandı.

"Kendi arabalarımızı geriye alırken bile korkuyoruz"

Bölgede kazalara karşı önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Karabulut, "Kesinlikle burada hızın azaltılması için tedbirler alınmalı. Buranın boş olduğunu düşünen herkes basıp gidiyor. Ara yolda giden araçların hızı 100 kilometreyi buluyor. Buranın genel olarak sorunlarından birisi araçların çok hızlı geçmesi. Genelde kargo araçları yolun başından itibaren hızlanıyor. Yol da geniş olduğu için yüksek hıza ulaşıyor. Kamyonlarda da aynı durum var. Biz işten çıkarken kendi arabalarımızı geriye alırken bile korkuyoruz. Burada daha önce hız kesilsin diye bulunduğumuz yerin yönetimi hız tümsekleri koymuştu ama emniyet bunları çıkarttırdı. Burada araçların hızlı gitmesini engelleyecek bir sistem de oluşturulmadı. Araçlar hala çok hızlı gidiyor. Önlem alınmazsa benzer durumlar tekrar yaşanır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa