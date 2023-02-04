Sürücüsü uyuyakalan araç, fırının bahçesine uçtu 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü direksiyon başında uyuyakalan otomobil, geri manevra yaparak fırın işletmesinin bahçesine düştü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü direksiyon başında uyuyakalan otomobil, geri manevra yaparak fırın işletmesinin bahçesine düştü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, saat 06.15 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Muray H.(33) yönetimindeki 16 AGY 587 plakalı otomobil, yokuş yukarı çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı geri manevra ile hızlanan otomobil, yol kenarında faaliyet gösteren fırın işletmesinin bahçesine düşerek durdu. Sürücü şans eseri kazayı yaralanmadan atlatırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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