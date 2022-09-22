Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı; 3 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Bilecik' in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Bilecik' in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Dün gece, Dodurga beldesinden Bozüyük istikametine giden Osman Temel idaresindeki 11 AL 538 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada, sürücü Osman Temel, otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Osman Cica ve İsmail Temel hafif yaralanırken araçta maddi hasar oluştu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bilecik Bozüyük 3. Sayfa Haberler

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