Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardıSAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü kazaya davetiye çıkardı.

Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı

SAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

D-140 Karayolu'nun Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda, Batakköy Mahallesi istikametinden Şerefiye istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta geçerek diğer sürücüleri tehlike yaşattı. Otomobilin kırmızı ışıkta geçmesi ve diğer sürücünün fren yaparak kazayı önlediği anlar ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışıkta geçen sürücünün diğer otomobili son anda fark ederek frene basması, kırmızıda geçen otomobil sürücüsünün aldırış etmeden yoluna devam etmesi yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title