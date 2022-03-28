Sürücü ve yolculara emniyet kemeri ve bebek oto koltuğu kullanmanın gerekliliği anlatıldı - Haberler

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Sürücü ve yolculara emniyet kemeri ve bebek oto koltuğu kullanmanın gerekliliği anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sürücü ve yolculara emniyet kemeri ve bebek oto koltuğu kullanmanın gerekliliği anlatıldı

Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücü ve yolculara emniyet kemeri ve bebek oto koltuğu kullanmanın gerekliliği ve önemiyle ilgili eğitim verildiği bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücü ve yolculara emniyet kemeri ve bebek oto koltuğu kullanmanın gerekliliği ve önemiyle ilgili eğitim verildiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı üzerinde, toplam 81 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri ve bebek oto koltuğu kullanmanın gerekliliği ve önemiyle ilgili olarak bilgilendirme eğitimi verildi. Bilgilendirme sonunda sürücü ve yolculara trafik logolu maske, çocuklara da kırmızı düdük hediye edildi. - KÜTAHYA

Sürücü ve yolculara emniyet kemeri ve bebek oto koltuğu kullanmanın gerekliliği anlatıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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