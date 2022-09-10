Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücü sigara içerken hem otomobili hem de kendini yaktı

3. Sayfa Haberleri

Sürücü sigara içerken hem otomobili hem de kendini yaktı Adana'da bir sürücü sigara içerken otomobil yanıp demir yığınına dönerken, kendi de yaralanıp hastaneye kaldırıldı Adana'da bir sürücü sigara içerken otomobil yanıp demir yığınına dönerken, kendi de yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Sürücü sigara içerken hem otomobili hem de kendini yaktı

Adana'da bir sürücü sigara içerken otomobil yanıp demir yığınına dönerken, kendi de yaralanıp hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da bir sürücü sigara içerken otomobil yanıp demir yığınına dönerken, kendi de yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Karataş Bulvarında seyir eden bir sürücü otomobilde sigarasını yaktı. Bir süre sonra otomobilde yangın çıktı. Sürücü hemen otomobili sağa çekip durdurarak indi. Ancak otomobil bir anda alev alınca yaralandı. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Alev topuna dönen otomobil ise tamamen yandı. Otomobilin yanması ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title