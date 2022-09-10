Sürücü sigara içerken hem otomobili hem de kendini yaktı Adana'da bir sürücü sigara içerken otomobil yanıp demir yığınına dönerken, kendi de yaralanıp hastaneye kaldırıldı Adana'da bir sürücü sigara içerken otomobil yanıp demir yığınına dönerken, kendi de yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Sürücü sigara içerken hem otomobili hem de kendini yaktı

Adana'da bir sürücü sigara içerken otomobil yanıp demir yığınına dönerken, kendi de yaralanıp hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da bir sürücü sigara içerken otomobil yanıp demir yığınına dönerken, kendi de yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Karataş Bulvarında seyir eden bir sürücü otomobilde sigarasını yaktı. Bir süre sonra otomobilde yangın çıktı. Sürücü hemen otomobili sağa çekip durdurarak indi. Ancak otomobil bir anda alev alınca yaralandı. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Alev topuna dönen otomobil ise tamamen yandı. Otomobilin yanması ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.