Sürücü kursu eğitmeni ve kursiyeri darp eden saldırganlar yakalandı

Eyüpsultan'da çıkan yol verme tartışmasında sürücü kursu eğitmeni ve kursiyeri darp eden aralarında taksi sürücüsünün de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da çıkan yol verme tartışmasında sürücü kursu eğitmeni ve kursiyeri darp eden aralarında taksi sürücüsünün de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

2 Mayıs'ta Eyüpsultan ilçesinde sürücü kursu eğitmeni ve kursiyerin çıkan kavgada taksiciyle arkadaşları tarafından darp edilmesine ilişkin olayın detayları ortaya çıktı. K.Ç. isimli şahsın, kurs eğitmeni olan C.Y. isimli şahısla beraber direksiyon eğitimi için Güzeltepe Mahallesi'nde bulundukları sırada 2 aracın eğitim alanına geldiği ve araçlardan inen şahıslarla kavga ettikleri belirlendi. Bundan önce C.Y. isimli şahsın bir ticari taksi şoförü olan İ.K. ile yol verme yüzünden kavga ettikleri, İ.K.'nın olay nedeniyle arkadaşlarıyla beraber, eğitmeni ve sürücü adayını darp ettikleri tespit edildi. Cep telefonu görüntülerini inceleyen polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen taksi şoförü İ.K. ve yanında bulunan E.C.A. ile M.F.B. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. - İSTANBUL