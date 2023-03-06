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Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

- Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı Çin'in Jiangsu eyaletinde dikkatsiz sürücünün yol kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

- Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı

JİANGSU - Çin'in Jiangsu eyaletinde dikkatsiz sürücünün yol kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Taizhou şehrinde kaza, göz göre göre geliyorum dedi. Yol kenarında yürüyen 2 yaya ve bir bebeğe arkalarından gelen araç çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda, yayalar kazanın şiddetiyle ileri doğru savruldu. Hafif yaralanan bebek ve 2 kadın hastaneye sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü, olayın kaza olduğunu ve yayalara bilerek çarpmadığını belirtti.

Öte yandan, mahalle sakinleri araç sürücüsü ve yayaların aynı mahallede oturduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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