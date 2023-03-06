- Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı

JİANGSU - Çin'in Jiangsu eyaletinde dikkatsiz sürücünün yol kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Taizhou şehrinde kaza, göz göre göre geliyorum dedi. Yol kenarında yürüyen 2 yaya ve bir bebeğe arkalarından gelen araç çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda, yayalar kazanın şiddetiyle ileri doğru savruldu. Hafif yaralanan bebek ve 2 kadın hastaneye sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü, olayın kaza olduğunu ve yayalara bilerek çarpmadığını belirtti.

Öte yandan, mahalle sakinleri araç sürücüsü ve yayaların aynı mahallede oturduklarını söyledi.