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Sürücü Belgesi İptal Edilen Şahıs Drift Atarak Trafiği Tehlikeye Soktu

Sürücü Belgesi İptal Edilen Şahıs Drift Atarak Trafiği Tehlikeye Soktu
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Diyarbakır'da sürücü belgesi iptal edilen bir kişi, drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Yapılan denetimlerde M.E.B. olduğu tespit edilen sürücü, sosyal medyada paylaştığı videolar nedeniyle cezai işleme tabi tutuldu.

Diyarbakır'da sürücü belgesi iptal edilmesine rağmen araç kullanan şahıs, drift atarak trafiği tehlikeye soktuğu anlar hem güvenlik kamerasına yansıdı, hem araç içinde çekildi.

Diyarbakır'da, bir sürücünün trafikte tehlike oluşturan ihlallerini sosyal medya platformlarında paylaşması üzerine yapılan denetimler kapsamında, araç sürücüsünün M.E.B. olduğu tespit edildi. M.E.B. ile gerçekleştirilen mülakat sonucu videoların kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

Tehlikeli araç sürücüsüne, "Drift atmak, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmak" suçlarından gerekli adli ve idari işlem yapıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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