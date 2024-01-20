Suruç'ta uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimde, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devam eden denetimlerde, uyuşturucu ticareti ve farklı suçlarından 4 ayrı aranması olan M.T. isimli şahıs da yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA