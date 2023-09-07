Suruç'ta kaçak galericiler sitesinin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarım arazisi üzerinde kaçak yapılan galericiler sitesinin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Yıkımı engellemek isteyenler, yolu kapatıp, jandarmaya taş attı. Toplanan kalabalık TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile dağıtıldı.

Olay, öğleden sonra Suruç Galericiler Sitesinde meydana geldi. Suruç Belediyesi ekipleri, tarım arazisi üzerine kaçak yapıldığını belirlediği 41 iş yerinin yıkımı için karar çıkarttı. İş yerlerinin boşaltılmasını için verilen sürenin dolmasına rağmen boşaltılmayan yerlerin yıkımı için ekipler harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, toplanan kalabalıktan yıkımın yapılacağı alandan çıkmalarını istedi. Buna karşılık toplanan grup yollara taş ve çöp konteynerleriyle barikat kurdu. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen iş yerlerini boşatmayan esnafın daha sonra jandarma ve yıkım ekibine taşlarla saldırması üzerine olay yerinde hazır bekletilen TOMA ile tazyikli su müdahalesi yapıldı. Ekiplerin müdahalesi ile kalabalık dağılınca iş yerlerinin yıkımına başlandı. Yıkım esnasında jandarma ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı.