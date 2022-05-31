Suriyeli kadını tekmeleyen zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler

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Suriyeli kadını tekmeleyen zanlı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Suriyeli kadını tekmeleyen zanlı adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te Suriye uyruklu zihinsel engelli yaşlı bir kadını tekmelediği gerekçesiyle gözaltına alınan Şakir Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te Suriye uyruklu zihinsel engelli yaşlı bir kadını tekmelediği gerekçesiyle gözaltına alınan Şakir Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savaştan kaçarak Gaziantep'e sığınan 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'in tekmeli saldırıya uğradığı anların görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri yürek burkarken sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntü üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Adliyeye sevk edildi

Yaşlı kadının tekmeyle darp edilmesine ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler saldırganın Şakir Ç. olduğunu belirledi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Şakir Ç., 25 Aralık Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zırhlı araca bindirildi

Polis merkezinden geniş çaplı güvenlik önlemleri altında çıkarılan zanlı, zırhlı araca bindirildi. Sağlık kontrolü için önce hastaneye götürülen Şakir Ç., sağlık raporunun alınmasının ardından ekipler tarafından adliyeye götürüldü.

Kentteki bir barda şef garson olarak çalıştığı öğrenilen Şakir Ç.'nin "Fuhşa teşvik" dahil birçok suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirtildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Önlemleri Gaziantep Suriyeli Engelli 3. Sayfa Haberler

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