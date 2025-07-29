Suriyeli Cuma Ailesi Tırla Halep'e Döndü

Suriyeli Cuma Ailesi Tırla Halep'e Döndü
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Yıllar sonra Türkiye'de yaşayan Suriyeli Cuma ailesi, Erzurum'dan Halep'e geri göç etti. Aile, tırın dorsesinde eşyaları ile birlikte yolculuğa çıkarken, Türkiye'ye teşekkür ettiklerini belirtti.

Yıllar önce ülkemize sığınan Suriyelilerin geri göçü devam ediyor. Erzurum'dan 16 kişilik Cuma ailesi, bir tırın dorsesine yükledikleri eşyaları ile birlikte Halep'e doğru yola çıktı.

Erzurum'da polis şüphe üzerine bir tırı kontrol amaçlı durdurdu. Bölgede sıkça rastlanan düzensiz göçmen olaylarının bir kez daha yaşanacağı tahmin edilirken, tırın kapalı kasasında bambaşka bir insan hikayesi çıktı. Tırın kasasındaki çocuk yoğunluktaki insanlar kaçak göçmelerin değil memleketlerine dönen bir Suriyeli aile oldu. Yapılan kontrollerde 16 kişilik Cuma ailesinin evraklarının tamam olduğu ve seyahatleri açısında bir engel olmadığı görüldü. Erzurum'dan Halep'e 740 kilometrelik yolculuğa tırın dorsesinde çıkan Cuma ailesinin oldukça mutlu olduğu görüldü. 17 yaşındaki Muhammet Cuma, Suriyeyi hiç hatırlamadığını ifade ederek, "Türkiye bize sahip çıktı. 12 yıldır burada huzur içinde yaşadık. Artık dönme vaktimiz geldi. Türkiyeye teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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