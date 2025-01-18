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Suriye ve Irak'ta 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Suriye ve Irak'ta 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa
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