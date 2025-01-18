Suriye ve Irak'ta 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.